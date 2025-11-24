24 Kasım
Mardin'de binlerce sporcu, tarihi sokaklarda kıyasıya yarıştı

Türkiye Oryantiring Şampiyonası 2'nci Kademe Yarışmaları Mardin'de düzenlendi. Toplamda 1196 sporcunun katılımıyla gerçekleşen şampiyonada zorlu mücadele tarihi kentte yaşandı.

calendar 24 Kasım 2025 16:49 | Son Güncelleme Tarihi: 24 Kasım 2025 17:00
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Mardin, Türkiye Oryantiring Şampiyonası 2'nci Kademe Yarışmaları'na ev sahipliği yaptı. 42 ilden 161 kulüp ve 1196 sporcunun katıldığı şampiyonada sporcular, tarihi sokaklarda farklı yaş kategorilerinde kıyasıya yarıştı, dereceye girenlere ödülleri törenle verildi.

Mardin Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Türkiye Oryantiring Federasyonu işbirliğinde düzenlenen 'Türkiye Oryantiring Şampiyonası 2'nci Kademe Yarışması'nın ikinci etabı Artuklu ilçesindeki tarihi sokaklarda yapıldı. Yarışlar sonrası, Cumhuriyet Meydanı'nda ödül töreni düzenlendi. Programa Vali Tuncay Akkoyun, AK Parti Mardin Milletvekili Faruk Kılıç, 70'inci Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Ahmet Yaşar Dener, İl Emniyet Müdürü Recep Tecimer, Artuklu Kaymakamı Muhammet Öztabak, Gençlik ve Spor İl Müdürü Beytullah Birlik, Türkiye Oryantiring Federasyonu Başkanı Atilla Güler, siyasi parti temsilcileri, sporcular ve vatandaşlar katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından açılış konuşmaları yapıldı. Vali Tuncay Akkoyun, dünyanın en güzel şehirlerinden biri olan Mardin'de şampiyonanın düzenlenmesinin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Ardından 42 ilden gelen 1195 sporcu arasında dereceye giren sporcular için madalya ve kupa töreni düzenlendi.


