Mardin 1969 Spor, Yasin Reis'i yeniden kadrosuna kattı

TFF 3.Lig takımlarından Mardin 1969 Spor, transfer çalışmaları kapsamında tecrübeli sol bek oyuncusu Yasin Reis'i yeniden kadrosuna dahil etti.



Yasin Reis, imza töreninde takıma yeniden dahil olduğu için mutlu duyduğunu belirterek, Mardin 1969 Spor taraftarıyla buluşmayı sabırsızlıkla beklediğini söyledi.



Mardin 1969 Spor, daha önce de takımda forma giyen tecrübeli sol bek oyuncusu Yasin Reis'i yeniden kadrosuna kattı. Transfer çalışmalarını sürdüren kırmızı-lacivertli takım, 3'üncü Lig'in tecrübeli futbolcularını kadrosuna dahil etmeye devam ediyor. Daha önce 1.5 sezon Mardin 1969 Spor formasını başarılı bir şekilde taşıyan 28 yaşındaki tecrübeli sol bek oyuncusu Yasin Reis, Mardin ekibine geri döndü. Kulüp Başkanı Rıdvan Aşar'ın katıldığı imza töreninde kendisini yeniden takımın renklerine bağlayan imzayı atan Yasin Reis, "Yeni değil, yeniden Mardin'deyim. Mardin 1969 Spor taraftarı önüne çıkacağım günü büyük bir sabırsızlıkla bekliyorum. İnşallah bu şehirde yeniden güzel ve başarılı işlere futbolcu arkadaşlarımızla birlikte imza atacağım" dedi.