Boston Celtics guardı Marcus Smart, NBA'de bu sezonun Hustle Ödülü'nün sahibi oldu.



Smart üst üste bu ödülü kazanan ilk oyuncu olurken, ödülün ilk verilmeye başlandığı 2016-17 sezonundan bu yana toplamda üçüncü kez bu başarıya ulaşmış oldu.



2016 playofflarından bu yana izlenen 'Hustle' istatistikleri içinde pas arası saptırmalar, kapılan serbest toplar, aldırılan hücum fauller, asist değerindeki perdelemeler, el kaldırılan şutlar ve rakibe box-out yapmak gibi mücadele temelli oyunlar yer alıyor.



Draymond Green, Aaron Nesmith, Mitchell Robinson ve Herbert Jones, bu yılın oylamasının ilk beş sırasında yer alan diğer dört oyuncu olarak gözüktü.





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