Marcus Smart'ın bu hafta içinde dönmesi bekleniyor

Boston Celtics guardı Marcus Smart'ın bu hafta içinde kadroya dönmesinin beklendiği bildirildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; NBA.com
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Marcus Smart'ın bu hafta içinde dönmesi bekleniyor
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20 Aralık 2023 12:57
Boston Celtics guardı Marcus Smart'ın bu hafta içinde kadroya dönmesinin beklendiği bildirildi.

Grizzlies koçu Taylor Jenkins, son günlerde antrenmanlarında gelişme kaydeden tecrübeli guardın Perşembe günkü Indiana Pacers maçına veya Cumartesi günkü Atlanta Hawks maçına geri dönebileceğini söyledi.

Smart, ayak bileği burkulması nedeniyle son 14 maçını kaçırmıştı.

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