Marcus Smart, bu gece dönüyor!

Boston Celtics guardı Marcus Smart, bu gece Brooklyn Nets'e karşı oynanacak maçta herhangi bir aksaklık beklemeyerek, kadroya geri dönmeyi umduğunu söyledi.



Smart, dönüşüyle ilgili şu açıklamaları yaptı:



"Beni temize çıkardılar ve bugün iyi gitmişse, büyük olasılıkla bir şeyler değişmedikçe oynayabileceğimi söylediler. Bunu duymak güzeldi. Bugün beşe beş ve tam temaslı antrenman yaptığım ilk gündü."



Smart ayrıca, döndüğünde "kesinlikle" dakika kısıtlaması içinde olacağını da sözlerine ekledi.



30 Ocak tarihinden beri sol baldır gerginliği yüzünden oynamayan Smart, Çarşamba günü 5'e 5 antrenmanlara geri dönmüştü.



27 yaşındaki oyuncu bu sezon, 13.1 sayı (kariyerinin en iyisi), 2.8 ribaund, 6.1 asist (kariyerinin en iyisi) ve 1.8 top çalma (kariyerinin en iyisi) ortalamalarına sahip.



Smart, savunmacı bir oyuncu olarak takıma yardım etmek için enerji ve çaba göstermesi gerektiğini bildiğinden ötürü, takımın savunmadaki sıkıntılarını görmenin zor olduğunu da belirtti:



"İlk yarıyı unutmamızı istiyorum sadece. Çıkıp yeniden başlamak için bir fırsatımız var. Savunma tarafında kendimizi yeniden keşfedebiliriz. Ben sadece arkadaşlardan, benim o tarafta oynadığım yoğunlukta oynamasını istiyorum."



