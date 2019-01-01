Marcus Morris, hazırlık maçında oyundan atıldı...

Marcus Morris, New York Knicks formasıyla ilk hazırlık maçında oyundan atıldı.



30 yaşındaki Morris, Washington Wizards'a karşı oynanan hazırlık maçında, Wizards forveti Justin Anderson'a karşı dirsekleriyle kendisine yer açmaya çalıştı ve bu dirseklerden biri Anderson'a isabet etti. Morris, Anderson geri çekilmeyince, Wizards forvetinin kafasına top attı. Morris, bu hareketleri sonrasında Flagrant 2, yani sportmenlik dışı faul aldı ve ikinci yarının başlamasından sadece 13 saniye sonra oyundan atılmış oldu.



Karşılaşmada 17 sayı bulmuş olan Morris, New York'un bu sezon takım olarak fizikselliğini ön plana koyacağını ve kimsenin olumsuz hareketlerine tolerans göstermeyeceklerini belirtti:



"Endişeli miyim? Yani, hazırlık maçı olduğu için hayır. Normal sezon olsaydı endişelenirdim. Normal sezonda maç kaçırmak istemem. Normal sezonda olsaydık, bunu yapmazdım. Takımımın bana ihtiyacı var. Daha akıllı olmalıyım, daha iyi bir örnek oluşturmalıyım. Ama başlangıçta dediğim gibi, kimsenin olumsuz hareketlerine tolerans göstermeyeceğiz. Yani, neyse odur."



Knicks, NBA'in en iyi takımlarının yürüttüğü "run-and-gun" (hızlı hücuma yönelik hızlı ve iyi şutörlerin bulunduğu kadrolar) takımlarının tarzını oynamak için yeterli şutöre veya hıza sahip değil. Böylece buna uymaya çalışmak yerine, kadroyu fizik ve eski toprak zihniyetiyle stokladılar.



