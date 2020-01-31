ESTUDIANTES RESMEN AÇIKLADI

Devre arası transfer döneminin son saatlerine yaklaşırken Fenerbahçe ile ilgili ilginç bir iddia ortaya çıktı.SkySports muhabiri Kaveh Solhekol, Manchester United'la ipleri koparmak üzere olan Marcos Rojo'ya Fenerbahçe'nin teklif yaptığı ancak Arjantinli isim tarafından reddedildiğini iddia etti.30 yaşındaki solak savunma oyuncusu Marcos Rojo, Juan Sebastian Veron'un başkanlığını yaptığı, yakın zamanda da Javier Mascherano'yu kadrosuna katan, altyapısından yetiştiği Estudiantes'e imza attı.Son 2 sezondur takımda fazla forma şansı bulamayan Rojo, bu sezon 3 Premier Lig, 2 Lig Kupası ve 4'te Avrupa Ligi maçında forma bulmuştu.Rojo Manchester United - Manchester City karşılaşmasında taraftarlar arasında son kez maç izledi.