Marcos Rojo imzayı attı; "Fenerbahçe de istedi"

Estudiantes'e imza atan Manchester Unitedlı Marcos Rojo'nun ülkesine transfer olmadan önce Fenerbahçe'den teklif aldığı ancak kabul etmediği iddiası ortaya atıldı.

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Marcos Rojo imzayı attı; 'Fenerbahçe de istedi'
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30 Ocak 2020 05:32
Devre arası transfer döneminin son saatlerine yaklaşırken Fenerbahçe ile ilgili ilginç bir iddia ortaya çıktı.

SkySports muhabiri Kaveh Solhekol, Manchester United'la ipleri koparmak üzere olan Marcos Rojo'ya Fenerbahçe'nin teklif yaptığı ancak Arjantinli isim tarafından reddedildiğini iddia etti. 

ESTUDIANTES RESMEN AÇIKLADI

30 yaşındaki solak savunma oyuncusu Marcos Rojo, Juan Sebastian Veron'un başkanlığını yaptığı, yakın zamanda da Javier Mascherano'yu kadrosuna katan, altyapısından yetiştiği Estudiantes'e imza attı.

Son 2 sezondur takımda fazla forma şansı bulamayan Rojo, bu sezon 3 Premier Lig, 2 Lig Kupası ve 4'te Avrupa Ligi maçında forma bulmuştu.

Rojo Manchester United - Manchester City karşılaşmasında taraftarlar arasında son kez maç izledi.



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