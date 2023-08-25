Süper Lig'in yeni ekibi Yılport Samsunspor, transferde bir bombayı daha patlatmaya hazırlanıyor.



Van Drongelen, Emre Kılınç, Nanu, Marius, Schindler, Okan Kocuk, Satka, Ntcham, Taylan Antalyalı ve Marc Bola'yı şu ana kadar kadrosuna katan kırmızı-beyazlılar, şimdi de Valencia'nın Brezilyalı golcüsü Marcos Andre'yi renklerine bağlayacak.



26 yaşındaki santrforla her konuda anlaşan Samsunspor, İspanyol ekibi Valencia'yı ikna etmeye çalışıyor. İki sezon önce Valladolid'den Valencia'ya gelen Andre ile yıllık 1.5 milyon euroya el sıkışıldı.



TEKLİF 2.5 MİLYON EURO



Valencia ise 8 milyon 500 bin euro bonservis bedeli ödediği 1.85'lik yıldız için Samsunspor'a kapıyı 6 milyon euro'dan açsa da 5 milyon euro'ya kadar indi. Kırmızı-beyazlıların teklifi ise 2 milyon 500 bin euro. Mali anlamda sıkıntıda olan İspanyol ekibi oyuncuyu bu paraya vermemek için direniyor ancak Brezilyalı'nın satılmak zorunda olması Karadeniz ekibi için avantaj oluşturuyor.



Gelen bilgilere göre; iki takım arasındaki görüşmeler devam ediyor. İspanyollar, Yılport Samsunspor'un teklifini yükseltmesi halinde anlaşmanın kısa süre içinde gerçekleşeceğini duyurdu.



