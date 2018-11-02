Fransa Ligi'nin lideri Paris Saint-Germain'in İtalyan orta sahası Marco Verratti, alkollü araba kullanırken polise yakalandı.Polisin yaptığı testte kanında normalden çok daha fazla alkole rastlanan Verratti, geceyi karakolde geçirdi.İtalyan futbolcunun ehliyetinin alındığı ve uzun bir süre boyunca geri verilmeyeceği belirtildi.Fransız basını da PSG'nin Verratti'ye disiplin cezası vereceğini kaydetti. Geçtiğimiz günlerde Tottenham'ın Fransız kalecisi Hugo Lloris, alkollü araç kullandığı için ehliyetine el konulmuş ve kulübü tarafından disiplin cezası almıştı.