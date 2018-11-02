  •  
    "Garry kılını kıpırdatırsa G.Saray bugün kazanır"
  •  
    F.Bahçe yönetiminden derbi öncesi Yanal planı
  •  
    "F.Bahçe'ye karşı büyük psikolojik üstünlük var"
  •  
    Koeman'ın derbi hedefi, "Kazan, birinci adam ol"
  •  
    Terim'in derbi formülü Fenerbahçeli BİR isim...

Marco Verratti, alkol nedeniyle tutuklandı!

Paris Saint-Germain'in İtalyan futbolcusu Marco Verratti, alkollü araba kullandığı için tutuklandı.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Marco Verratti, alkol nedeniyle tutuklandı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
02 Kasım 2018 16:40
Fransa Ligi'nin lideri Paris Saint-Germain'in İtalyan orta sahası Marco Verratti, alkollü araba kullanırken polise yakalandı.

Polisin yaptığı testte kanında normalden çok daha fazla alkole rastlanan Verratti, geceyi karakolde geçirdi.

EHLİYETİNE EL KONULDU

İtalyan futbolcunun ehliyetinin alındığı ve uzun bir süre boyunca geri verilmeyeceği belirtildi.

PSG CEZA VEREBİLİR

Fransız basını da PSG'nin Verratti'ye disiplin cezası vereceğini kaydetti. Geçtiğimiz günlerde Tottenham'ın Fransız kalecisi Hugo Lloris, alkollü araç kullandığı için ehliyetine el konulmuş ve kulübü tarafından disiplin cezası almıştı.

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için