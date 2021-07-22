Marco van Ginkel: 'İstanbul'da kötü bir şey olmaz'

PSV Eindhoven'ın kaptanı Marco van Ginkel, Galatasaray'ı 5-1 ile geçtikleri maçın sonrasında açıklamalarda bulundu.



İyi oynadıklarını söyleyen Van Ginkel, "Harika bir akşam. Eğer ilk maçını 5-1 kazandıysan, sezona iyi başlamışsındır. Gerçekten zevkli bir maçtı. Tribünlerdeki atmosfer de çok iyiydi." dedi.



İlk yarının sonunda gol yedikleri için üzgün olduğunu belirten Hollandalı futbolcu, "İlk yarının hemen sonunda skorun 2-1 olması bizim için iyi dğeildi ancak 2. yarının hemen başında 3-1 yaptık. Değişikliklerle enerji topladık ve 2 gol daha atmayı başardık." ifadelerini kullandı.



63. dakikada kenara gelen Van Ginkel, "Daha fazla oynayabilirdim ancak uzun bir sezon var önümüzde. Birçok oyuncunun süre alması güzel. Haftaya işler kötü olabilir mi? Ha ha, umarım olmaz. Tabii ki bundan sonra kötü bir şey olamaz." diye konuştu.



