Marco van Basten: 'Teknik adamlık bana göre değil'

Hollanda futbolunun efsane isimlerinden Marco van Basten, 56 yaşında olmasına rağmen teknik adamlık kariyerine devam etmezken, bunun nedenini açıkladı.



Ajax, Heerenveen, AZ Alkmaar'ın yanı sıra Hollanda Milli Takımı'nı da çalıştıran Marco van Basten, Az Alkmaar ve Hollanda Milli Takımı'nda yardımcı antrenörlük de yaptı. 2016'da Hollanda Milli Takımı'ndaki yardımcı antrenörtlük görevini bırakan Marco van Basten, daha sonra zaman zaman yorumculuk yaptı.



Futboldan uzak kalan Van Basten bu kararının nedenini şöyle açıkladı; "Marco van Basten: "İyi bir teknik adam değildim. Oyuncuları eğitip onlarla futbol hakkında konuşabilirdim ama mağlubiyet acı veriyordu. Oyuncularınıza karşı olumlu yaklaşmalısınız ama ben buna sahip değildim. Yardımcı antrenörken akıllı, iyi ve sakindim ama baş antrenör olunca yapamadım, durum tam tersiydi."



Van Basten ayrıca "Futboldan koparak iyi bir karar verdim. Şimdi başka işler yapıyorum ve daha özgürüm. Televizyonda futbol hakkında konuşuyorum. Hala güzel bir karım, çocuklarım ve iki torunum var. Hepimiz sağlıklıyız. Hayattan zevk alarak yaşıyorum." dedi.



