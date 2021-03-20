Marco van Basten: 'Guardiola, Cruyff'tan daha iyi'

Hollanda futbolunun efsane golcülerinden Marco van Basten, biyografisinin yer aldığı kitabında futbolculuk döneminde yaşadıklarını anlattı.



Johan Cruyff ile Guardiola'yı karşılaştıran Marco van Basten, "Berlusconi'nin 1980 ile 1990 yılları arasında Milan'da kurduğu takım, Johan Cruyff'un Barcelona'sından daha iyiydi. Ama Guardiola'nın Barcelona'sı da Berlusconi'nin Milanı'ndan daha iyiydi. Bana göre Guardiola, futbolu anladığını Cruyff'tan daha iyi ifade eden bir isim." şeklinde konuştu.



Barcelona'dan aldığı teklifi reddederek Milan'a transfer olduğunu söyleyen Basten, "Ajax'ta oynadığım zamanda Barcelona'nın başına yeni geçen Cruyff, beni transfer etmek istedi. Teklifini geri çevirdim ve Milan'a gittim. O sıra en iyi futbolun İtalya'da oynandığını düşünüyordum. Oraya gittim ama ayak bileğimden sakatlandığım için 1 sene neredeyse hiç oynayamamıştım. Ardından ne kadar iyi bir futbolcu olduğumu göstermek için iki yıl üst üste Şampiyon Kulüpler Kupası'nı kazandım." diye konuştu.



"Gece yarısı tuvalete gitmek için 4 ayak üstünde emekliyordum" diyen Van Basten, "Ayak bileğimdeki sakatlık yüzünden çok kötü zamanlar geçirdim. Çok fazla ağrı yaşadım. Doktorlar tedavi için bana yardımcı olmadılar ve ayak bileğim daha da kötüye gitti. Kanepede çok fazla zaman geçirdim, yürüyemedim. Yanımda insan istemiyordum, beni depresyona girmiş bir şekilde görmelerini istemedim. Acı fizikseldi ama belli ki beni zihinsel olarak çok etkilemişti. Bir futbolcu olarak gösterebileceğim her şeyi göstermek için uzun yıllarım vardı ama olmadı." dedi.



1996 yılının Şubat ayında ameliyat olmaya karar veren ve futbol hayatı biten Hollandalı efsane, "Kariyerime devam etmek için sakatlık problemimi çözmenin yollarını aradım ancak olmadı." şeklinde konuştu.



Van Basten, şu anda mutlu olup olmadığı sorusuna, "Bu iyi bir soru. İki çocuğum ve beni seven bir eşim var, spor yapabiliyorum. Sevdiğim bir hayat yaşıyorum." cevabını verdi.



