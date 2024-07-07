Marco van Basten'den UEFA'ya Merih Demiral tepkisi

Bu davranışın yanlış olduğu hissine kapıldıklarında cezayı Türklerin vermesi gerekmez mi? UEFA kim oluyor da 'Bunu yapamazsınız' diyor? Şimdi yine siyasetin devreye girmesine izin veriyorsunuz ve bir oyuncunun uzaklaştırılmasına karar veriyorsunuz. Sonra da 'Siyaset yapıyorlar' diyorsunuz, değil mi? Bu gerçekten garip. Futbola sadık kalın!" ifadelerini kullandı.



NE OLMUŞTU?







Hollandalı efsane futbolculardan Marco van Basten, UEFA'nın milli futbolcumuz Merih Demiral'a verdiği cezayı eleştirdi.Hollanda basınından NOS'a açıklamalarda bulunan van Basten,UEFA, Avusturya maçında attığı gollerin ardından verdiği Bozkurt selamı nedeniyle Merih Demiral'a 2 maç ceza vermişti.UEFA, 2 maçlık ceza dışında Merih Demiral'ın sosyal medyadaki paylaşımlarını da kaldırmasını talep etmişti.UEFA, yaptığı açıklamada,ifadeleriyle cezanın gerekçesini açıklamıştı.