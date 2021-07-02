Marco Silva'nın gözü Osayi Samuel'de!

Yeni sezon öncesi teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe, bir yandan da transferlere odaklanırken, takımdaki bazı isimlerle de yolların ayrılması bekleniyor.



Bu futbolcuların başında Bright Osayi-Samuel geliyor. Geçen sezonun devre arasında İngiltere Championship ekibi Queens Park Rangers'tan büyük umutlarla transfer edilen Nijeryalı kanat oyuncusu, beklentilerin oldukça altında kaldı.



23 yaşındaki kanat oyuncusu, Süper Lig'de forma giyediği 18 maçta sarı-lacivertlilere sadece 1 gol, 1 asistlik katkıda bulunurken, savunma yapan takımlara karşı da dar alanda oldukça etkisiz kaldı.



Osayi'nin performansından memnun olmayan yönetimin, değişen yabancı kuralını da göz önünde bulundurarak Nijeryalı futbolcuyla yolları ayırmaya karar verdiği öğrenildi.



Osayi'ye talip olan ilk kulüp ise Fulham oldu. İngiliz ekibiyle anlaşan Fenerbahçe'nin hoca adaylarından Marco Silva'nın Premier Lig'e dönmek için Championship'i bilen oyuncular istediği ve Bright Osayi Samuel'i de transfer listesine aldığı iddia edildi.



İngiliz yorumcular, Nijerya asıllı oyuncunun Silva'nın Fulham'daki ilk transferi olabileceğini ileri sürdü.



