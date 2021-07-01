Marco Silva Fulham ile anlaşma sağladı

Fenerbahçe'nin teknik direktör adaylarından biri olarak bilinen Marco Silva'nın Fulham'la sözleşme imzalama aşamasına geldiği belirtildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Marco Silva Fulham ile anlaşma sağladı
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01 Temmuz 2021 00:21
Premier Lig'den düşen Fulham'da Scott Parker'ın yerine getirilecek ismin Marco Silva olacağı belirtiliyor.

Tha Athletic'in haberine göre Pazartesi günü Fulham kulübüne veda eden Parker'ın yerine Marco Silva ile anlaşmaya varıldığı kaydedildi. Marco Silva ile yapılacak sözleşmenin detaylarının konuşulduğu ifade edilierken, Portekizli teknik adamın İngiltere'de kalmaya devam edeceği ifade edildi.

Marco Silva'nın adı bir süredir Fenerbahçe ile de anılıyordu. Bu konuyla ilgili Fenerbahçe cephesinden resmi bir açıklama yapılmamasına rağmen temsilciler aracılığıyla da olsa temasların oldğu biliniyordu.

43 yaşındaki teknik adam 2017'de Hull City aynı yılın devre arasında Watford'a gitmişti. Son olarak Everton'un başına geçen Silva, 60 maçta 1.38'lik puan ortalaması tutturdu.


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