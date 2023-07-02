Marco Silva'dan 20 milyon euro'ya ret!

Suudi Arabistan Ligi ekiplerinden Al-Hilal, teknik direktörlük koltuğuna Jorge Jesus'u getirmişti. Buna karşın Suudi Arabistan ekibi, Jesus ile anlaşmadan önce Marco Silva'ya iki yıl için 20 milyon teklif etmesine rağmen Portekizli çalıştırıcı bu teklifi reddetti.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Marco Silva'dan 20 milyon euro'ya ret!
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02 Temmuz 2023 19:35
Son güncelleme 02 Temmuz 2023 19:37
Suudi Arabistan Ligi takımlarından Al-Hilal, Fenerbahçe ile kontratı sona eren tecrübeli teknik adam Jorge Jesus'u takımın başına getirmişti.

Buna karşın inews'un haberine göre, Suudi Arabistan ekibinin daha öncesinde bir başka Portekizli teknik direktör Marco Silva'ya teklifte bulunduğunu belirtti.

Al-Hilal tarafı, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Fulham'ı çalıştıran 45 yaşındaki teknik adama, 2 sezon için yaklaşık 20 milyon teklif sundu.

Fakat Silva'nın, İngiliz ekibinin potansiyelli bir kadrosu olduğu ve gelecek yılda Premier Lig'de hedeflerinin olması nedeniyle reddettiği aktarıldı. 

1 YIL DAHA SÖZLEŞMESİ BULUNUYOR 

Portekizli teknik adamın 2024 yılına kadar Fulham ile sözleşmesi bulunuyor. 

Londra temsilcisi Fulham geçtiğimiz yıl sezonu 10.sırada tamamlamıştı.



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