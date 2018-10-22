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Marco Silva: "Cenk Tosun'dan memnunum"

Everton'ın menajeri Marco Silva, Crystal Palace'ı 2-0 mağlup ettikleri karşılaşmanın ardından Cenk Tosun hakkında konuştu.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Marco Silva: 'Cenk Tosun'dan memnunum'
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22 Ekim 2018 01:09
Premier Lig'de Everton'ın  Crystal  Palace'ı 2-0 mağlup ettiği karşılaşmada Cenk Tosun, oyuna sonradan girdi ve takımının ikinci golünü kaydetti.

Everton'ın iki golü de sonradan oyuna giren Dominic Calvert-Lewin ve Cenk Tosun'dan geldi.

"ÇOK ÇALIŞIYORLAR"

Everton'ın menajeri Marco Silva, "Sonradan oyuna girdiler ve takıma yardımcı oldular. Cenk ve Dominic'ten memnunum. İstediklerini elde etmek için gerçekten çok çalışıyorlar" dedi.

"FORMA SAVAŞI VERİYORLAR"

Marco Silva sözlerini, "Oyuna girdiler ve hemen takıma yardım ettiler. Herkesin hazır olduğunu ve forma savaşı verdiğini görmek önemli" ifadeleriyle tamamladı.

 

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