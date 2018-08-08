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Marco Silva: "Cenk Tosun, müthiş!"

Yeni sezonda Everton'da görev yapacak olan teknik direktör Marco Silva, Türk yıldız Cenk Tosun'a övgülerde bulundu.

Kaynak: Milliyet
Marco Silva: 'Cenk Tosun, müthiş!'
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08 Ağustos 2018 03:27
Everton'n yeni menajeri Marco Silva, Türk yıldız Cenk Tosun'a övgülerde bulundu.

Sezonun başlamasına sayılı günler kala bir değerlendirme yapan Everton menajeri, "Cenk Tosun ceza sahası içinde müthiş bir bitirici. Golcülük konusunda kapasitesi çok yüksek." dedi.

Marco Silva, "Oyunun diğer yönlerini de geliştiriyor. Her golcüde olduğu gibi, o da gol attıkça özgüvenini yükseltiyor" sözleriyle konuşmasını noktaladı.

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