Everton'n yeni menajeri Marco Silva, Türk yıldız Cenk Tosun'a övgülerde bulundu.Sezonun başlamasına sayılı günler kala bir değerlendirme yapan Everton menajeri, "Cenk Tosun ceza sahası içinde müthiş bir bitirici. Golcülük konusunda kapasitesi çok yüksek." dedi.Marco Silva, "Oyunun diğer yönlerini de geliştiriyor. Her golcüde olduğu gibi, o da gol attıkça özgüvenini yükseltiyor" sözleriyle konuşmasını noktaladı.