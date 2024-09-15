Marco Rossi'den Sallai'ye büyük övgü!

Macaristan Milli Takımı Teknik Direktörü Marco Rossi, Galatasaray'ın yeni yıldızı Roland Sallai ile ilgili açıklama yaptı.
İŞTE O AÇIKLAMALAR
'Seviye sürekli yükseliyor'
"Roland Sallai'nin, Galatasaray'a transferiyle ilgili yorumunuz nedir?"
"Onun için bu hamlenin harika bir karar olduğunu düşünüyorum. Avrupa'daki 5 büyük ligden sonra Türkiye, 2-3 önemli ligden biri olarak dikkat çekiyor. Sürekli seviye yükseliyor ve çok iyi oyuncular geliyor. Roland kesinlikle çok iyi bir seçim yaptı. 27 yaşında ve kariyerinin en verimli olacağı döneminde Galatasaray'a geldi."
'Bu kapasiteye sahip'
"Sallai nasıl bir oyuncu. Güçlü ve zayıf yönleri neler?"
"Açıkçası gözle görülür zayıf bir yönü yok. Sallai için her açıdan komple bir yıldız futbolcu tanımlaması yapabilirim. Hızlı ve atlet bir oyuncu. Bu haliyle her spor dalında yarışabilecek kapasiteye sahip. Çok yetenekli, teknik bir oyuncu, patlayıcı özelliği var, kafa, şut ve asist özelliklerine sahip. Macaristan Milli Takımı'nda benim için 3-4 kilit oyuncudan biri."
'Osimhen sürpriz oldu'
"Galatasaray'ın, Victor Osimhen transferi için yorumunuz?"
"Osimhen'in, Türkiye'ye gelmesi benim için de sürpriz oldu. Ailemle Napoli'de oturuyoruz ve birçok akrabam da Napoli'yi tutuyor. Napoli'den ayrılacağı belliydi. Ancak Avrupa'da PSG ve Chelsea gibi takımlar konuşulurken, Galatasaray'a imza attı. Anlaşmanın içeriğini bilmiyorum. Ne kadar süre kiralık oynayacak Osimhen'in, Galatasaray'a büyük katkı sağlayacağını düşünüyorum."
İŞTE O AÇIKLAMALAR
'Seviye sürekli yükseliyor'
"Roland Sallai'nin, Galatasaray'a transferiyle ilgili yorumunuz nedir?"
"Onun için bu hamlenin harika bir karar olduğunu düşünüyorum. Avrupa'daki 5 büyük ligden sonra Türkiye, 2-3 önemli ligden biri olarak dikkat çekiyor. Sürekli seviye yükseliyor ve çok iyi oyuncular geliyor. Roland kesinlikle çok iyi bir seçim yaptı. 27 yaşında ve kariyerinin en verimli olacağı döneminde Galatasaray'a geldi."
'Bu kapasiteye sahip'
"Sallai nasıl bir oyuncu. Güçlü ve zayıf yönleri neler?"
"Açıkçası gözle görülür zayıf bir yönü yok. Sallai için her açıdan komple bir yıldız futbolcu tanımlaması yapabilirim. Hızlı ve atlet bir oyuncu. Bu haliyle her spor dalında yarışabilecek kapasiteye sahip. Çok yetenekli, teknik bir oyuncu, patlayıcı özelliği var, kafa, şut ve asist özelliklerine sahip. Macaristan Milli Takımı'nda benim için 3-4 kilit oyuncudan biri."
'Osimhen sürpriz oldu'
"Galatasaray'ın, Victor Osimhen transferi için yorumunuz?"
"Osimhen'in, Türkiye'ye gelmesi benim için de sürpriz oldu. Ailemle Napoli'de oturuyoruz ve birçok akrabam da Napoli'yi tutuyor. Napoli'den ayrılacağı belliydi. Ancak Avrupa'da PSG ve Chelsea gibi takımlar konuşulurken, Galatasaray'a imza attı. Anlaşmanın içeriğini bilmiyorum. Ne kadar süre kiralık oynayacak Osimhen'in, Galatasaray'a büyük katkı sağlayacağını düşünüyorum."