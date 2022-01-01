Marco Rossi'den sakatlık açıklaması!

İskoçya karşısında 90+10'da bulduğu golle gruptan çıkma ümidini sürdüren Macaristan'da teknik direktör Marco Rossi, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Marco Rossi maçla ilgili,

"İskoçya özellikle ilk yarıda biraz daha fazla topa sahip oldu. İkinci yarıda daha inişli çıkışlı bir maç oldu. Bizim daha fazla şans bulduğumuz, onların daha fazla topa sahip olduğu eşit bir maç olduğunu söyleyebiliriz ama genel olarak hak ettiğimizi düşünüyorum.'' dedi.

Maçta sakatlık yaşayarak kenara gelen Varga ile konuşan Rossi, ''Sakatlık yaşayan Varga'nın elmacık kemiğinde kırık var, ameliyat olacak." şeklinde konuştu.