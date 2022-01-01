Marco Rossi'den sakatlık açıklaması!
Macaristan teknik direktörü Marco Rossi, İskoçya maçının ardından açıklamalarda bulundu.
İskoçya karşısında 90+10'da bulduğu golle gruptan çıkma ümidini sürdüren Macaristan'da teknik direktör Marco Rossi, maçın ardından açıklamalarda bulundu.
Marco Rossi maçla ilgili, "İskoçya özellikle ilk yarıda biraz daha fazla topa sahip oldu. İkinci yarıda daha inişli çıkışlı bir maç oldu. Bizim daha fazla şans bulduğumuz, onların daha fazla topa sahip olduğu eşit bir maç olduğunu söyleyebiliriz ama genel olarak hak ettiğimizi düşünüyorum.'' dedi.
Maçta sakatlık yaşayarak kenara gelen Varga ile konuşan Rossi, ''Sakatlık yaşayan Varga'nın elmacık kemiğinde kırık var, ameliyat olacak." şeklinde konuştu.
Macaristanlı futbolcu Callum Styles'ta maçın ardından açıklama yaparak, "İnanılmaz bir şey, son dakikada gol atmak bir insanın futbol sahasında yaşayabileceği en güzel duygu. Kevin çok iyi bir oyuncu ve bunu ülkesi ve Barni (Barnabás Varga) için yaptı. Açıkçası iki takım da her şeyini ortaya koymuştu, iki takım için de kazanılması gereken bir maçtı. Neyse ki biz galip geldik. Şans üstüne şans yakaladık, üst direğe vurduk, direğe çarptık. Kendi kendinize 'gelmeyecek' diye düşünüyorsunuz ama sonunda bir şansımız vardı ve Csoboth golü attı." ifadelelerini kullandı.
Marco Rossi maçla ilgili, "İskoçya özellikle ilk yarıda biraz daha fazla topa sahip oldu. İkinci yarıda daha inişli çıkışlı bir maç oldu. Bizim daha fazla şans bulduğumuz, onların daha fazla topa sahip olduğu eşit bir maç olduğunu söyleyebiliriz ama genel olarak hak ettiğimizi düşünüyorum.'' dedi.
Maçta sakatlık yaşayarak kenara gelen Varga ile konuşan Rossi, ''Sakatlık yaşayan Varga'nın elmacık kemiğinde kırık var, ameliyat olacak." şeklinde konuştu.
Macaristanlı futbolcu Callum Styles'ta maçın ardından açıklama yaparak, "İnanılmaz bir şey, son dakikada gol atmak bir insanın futbol sahasında yaşayabileceği en güzel duygu. Kevin çok iyi bir oyuncu ve bunu ülkesi ve Barni (Barnabás Varga) için yaptı. Açıkçası iki takım da her şeyini ortaya koymuştu, iki takım için de kazanılması gereken bir maçtı. Neyse ki biz galip geldik. Şans üstüne şans yakaladık, üst direğe vurduk, direğe çarptık. Kendi kendinize 'gelmeyecek' diye düşünüyorsunuz ama sonunda bir şansımız vardı ve Csoboth golü attı." ifadelelerini kullandı.
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|Av.
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|Almanya
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|8
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|İsviçre
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|1
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|3
|2
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|3
|Macaristan
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|0
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|İskoçya
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|0
|1
|2
|2
|7
|-5
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