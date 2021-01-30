Marco Rossi: "Attila en doğru kararı verdi"

Macaristan Milli Takımı teknik direktörü Marco Rossi, Fenerbahçe'ye transfer olan Attila Szalai üzerine açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Fenerbahce.org
Abone Ol
Marco Rossi: 'Attila en doğru kararı verdi'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
30 Ocak 2021 17:58
Macaristan Milli Takımı teknik direktörü Marco Rossi, genç stoper oyuncusu Attila Szalai üzerine açıklamalarda bulundu.

Tecrübeli teknik adam, Szalai'nin Fenerbahçe'ye transferini değerlendirdi.

"FENERBAHÇE ONUN İÇİN ÖNEMLİ ADIM"

56 yaşındaki teknik adam açıklamasında; "Szalai mükemmel bir karar verdi. Fenerbahçe'ye transferi için fikrimi sordu ve ben de onun bu adımı atması gerektiğini söyledim. Fenerbahçe onun gelişen kariyerinde önemli bir adım oldu. Attila şu anda doğru zamanda doğru yere geldi." dedi.

23 yaşındaki Attila Szalai, 2 milyon avro karşılığında Apollon Limassol takımından transfer edildi. Genç oyuncu, Serı-Lacivertlilerle 2025 yılına kadar sözleşme imzaladı.



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için