Marco Rose: "Irkçılar tutuklansın"

Leipzig Teknik Direktörü Marco Rose, Benjamin Henrichs'e yapılan ırkçı saldırılar ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Marco Rose: 'Irkçılar tutuklansın'
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08 Nisan 2023 16:59
Leipzig Teknik Direktörü Marco Rose, Benjamin Henrichs'e yapılan ırkçı saldırılar ile ilgili sert açıklamalar yaptı.

Rose yaptığı açıklamada, "Bana göre ırkçı saldırıları yapan kişilere daha ağır cezalar verilmeli. Devlet bunu düşünmeli." dedi.

Hükümetin bu tür insanlara hapis cezası vermesi gerektiğini söyleyen başarılı çalıştırıcı, "Bu tür insanları birkaç günlüğüne de olsa hapsederek, ırkçılığa maruz kalan insanların neler hissettiğini anlamaları sağlanabilir." açıklamasını yaptı.

Ayrıca, "Oturma odasından, yatak odasından veya tuvaletten isimsiz bir şekilde saldırmak gerçekten korkakça." şeklinde konuştu.

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