Marco Rose: 'Beşiktaş güçlü bir takım'

Dortmund Teknik Direktörü Marco Rose, Şampiyonlar Ligi'ndeki Beşiktaş maçı öncesinde konuştu.



Beşiktaş için görüşlerini ileten teknik adam, "Yarınki maç için hazırız. Avrupa'nın en büyük ve gürültülü statlarından birinde oynayacağımızı biliyoruz. Bu bizi motive ediyor ve bunu kendimiz için olumlu kullanmalıyız. Beşiktaş, agresif savunma yapıyor ve hücumda da güçlü. Beşiktaş'ı analiz ettik, biz de atak yapacağız, iyi bir maç oynayacağımıza eminiz" mesajını verdi.



"HAALAND HAVA TOPLARINDA GELİŞMELİ"



Haaland'ın geliştirmesi gereken yönler olduğunu söyleyen Alman hoca, "Haaland harika bir oyuncu ve büyük bir potansiyeli var. Haaland'ın kafa gollerini son maçta gördük ama hava toplarına çıkışta kendini biraz daha geliştirecek." diye konuştu.



Beşiktaş'ın eski yardımcı antrenörüyle konuşup konuşmadığı sorulan Rose, "Edin Terzic ile Beşiktaş'ın taktiğiyle ilgili bir şey konuşmadık, genel bir konuşma oldu. İstanbul'a iyi bir oyun çıkarmak için geldik." dedi.



"SIRLARIMIZI AÇIKLAMAYACAĞIM"



Malen'in 11'de olup olmayacağı ile ilgili sır vermeyen teknik adam, "Malen güçlü bir oyuncu, yarınki maçta olup olmayacağına dair bir şey söyleyemem, yoksa sırlarımızı açıklamış oluruz. Fitness açısından çaba göstermeli, forma girmesi lazım. Leverkusen'e karşı yarım saat oynadı, gayet iyi bir performans sergiledi. Umarım takımla iyi kaynaşır ve iyi duruma gelir." ifadelerini kullandı.



"OZAN KABAK İÇİN BİR İLGİ OLMADI"



Ozan Kabak'ı isteyip istemedikleri sorulan Rose, "Ozan Kabak iyi bir defans oyuncusu, Almanya'da herkes tanıyor ve kendisi de Almanya'da bir arayış içinde. Biz kesinlikle ilgi duymadık, herhangi bir görüşmemiz olmadı. Zorc ve ben el ele çalışıyoruz, ayrı gayrı yok, Ozan ile kesinlikle ilgilenmiyoruz." yanıtını verdi.



Gol yeme sorunu olup olmadığı sorulan 45 yaşındaki hoca, "Çok gol yememize rağmen puanlar aldık ama bu açıklardan memnun değiliz. Son maçlardaki videoları izledik açıkları nasıl kapatabiliriz diye. Üstüne fazla da konuşmak istemiyorum, oyuncularımız iyi oynuyor, sonuçta hata olabilir. Bunları büyütmeye gerek yok, oyuncularımız performansları iyi şekilde çalışıyor, çözeceğimize eminim" şeklinde konuştu.



