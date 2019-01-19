Bundesliga'da ilk 17 hafta sonunda liderlik koltuğunda oturan29 yaşındaki futbolcu, takımının taraftarlarına transfer sözü verdi.Bayern Münih'e asla transfer olmayacağını açıklayan Marco Reus, "Ben ve Bayern Münih? Asla! Söz veriyorum. Beni asla Bayern Münih formasıyla görmeyeceksiniz. Ayrıca yakında yaşındaki 30 yaşında olacağım. Bayern Münih gençleşmeye çalışıyor" ifadelerini kullandı.Borussia Mönchengladbach'dan 2012 yılında Borussia Dortmund'a 17 milyon euro karşılığında transfer olan Alman futbolcu, bu sezon 24 maçta 14 gol attı ve 9 asist yaptı.Yakın dönemde Borussia Dortmund'dan Mario Götze, Mats Hummels ve Robert Lewandowski gibi önemli isimler Bayern Münih'e transfer olmuştu.