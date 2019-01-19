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Marco Reus'tan Bayern Münih yanıtı! "Söz veriyorum"

Borussia Dortmund'un Alman yıldızı Marco Reus, Bayern Münih'e transfer olma ihtimalini değerlendirdi.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Marco Reus'tan Bayern Münih yanıtı! 'Söz veriyorum'
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19 Ocak 2019 03:53
Bundesliga'da ilk 17 hafta sonunda liderlik koltuğunda oturan Boussia Dortmund'da 29 yaşındaki futbolcu Marco Reus, takımının taraftarlarına transfer sözü verdi.

"ASLA GÖRMEYECEKSİNİZ"

Bayern Münih'e asla transfer olmayacağını açıklayan Marco Reus, "Ben ve Bayern Münih? Asla! Söz veriyorum. Beni asla Bayern Münih formasıyla görmeyeceksiniz. Ayrıca yakında yaşındaki 30 yaşında olacağım. Bayern Münih gençleşmeye çalışıyor" ifadelerini kullandı.

Borussia Mönchengladbach'dan 2012 yılında Borussia Dortmund'a 17 milyon euro karşılığında transfer olan Alman futbolcu, bu sezon 24 maçta 14 gol attı ve 9 asist yaptı.

Yakın dönemde Borussia Dortmund'dan Mario Götze, Mats Hummels ve Robert Lewandowski gibi önemli isimler Bayern Münih'e transfer olmuştu.

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