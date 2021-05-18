Marco Reus: "EURO 2020'de yokum!"

Borussia Dortmund'un yıldız futbolcusu Marco Reus, EURO 2020'ye katılmayacağını açıkladı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Marco Reus: 'EURO 2020'de yokum!'
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18 Mayıs 2021 22:06
Dortmund'un yıldızı Marco Reus, yoğun geçen sezondan sonra vücudunu dinlendirmek için Almanya Milli Takımı'nın EURO 2020 kadrosunda olmayacağını açıkladı.

Instagram'dan açıklama yapan Reus, "Karmaşık ve sonu güzel biten sezonun ardından teknik direktörüm ile görüştüm ve EURO 2020'ye gitmeme kararı aldım. Ülkem için oynama adına hep istekliyim ancak vücudumun dinlenmeye ihtiyacı var ve bu arayı yeni sezona iyi başlamak için kullanacağım. Takıma başarılar diliyorum, Löw'e de teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Almanya Milli Takımı'nın formasını 44 kez giyenReus, 13 kez ağları sarstı.


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