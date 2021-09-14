Marco Reus: "Beşiktaş'ın atmosferi bizi korkutmuyor"

Dortmund'un kaptanı Marco Reus, Beşiktaş maçı öncesinde açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com
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Marco Reus: 'Beşiktaş'ın atmosferi bizi korkutmuyor'
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14 Eylül 2021 18:21
Dortmund'da kaptan Marco Reus, temsilcimiz Beşiktaş ile Şampiyonlar Ligi'nde oynayacakları maç öncesinde açıklamalarda bulundu.

Maçta favori oldukları iletilen Reus, "Favori olup olmamak bizi ilgilendirmiyor, biz maçımıza bakacağız, iyi bir Şampiyonlar Ligi olacağını ümit ediyoruz." dedi.

Çok gol yediklerinin farkında olduklarını söyleyen Alman futbolcu, "Formasyonlarda bazı açıklar mevcut, bunu fark ettik, amacımız bu açıkları kapatmak. Beşiktaş da güçlü bir takım, dikkatli olmamız gerekiyor, bunun farkındayız." ifadelerini kullandı.

Beşiktaş'ın stadında yarattığı atmosferden korkmadıklarını belirten Reus, "Biz Dortmund'da bu tür atmosferlere alışığız, bizim stadımız da gürültülü oluyor, o yüzden bizim için burada oynamak sorun değil." diye konuştu.


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