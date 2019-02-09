Yaz transfer döneminde Fenerbahçe ile sözleşme imzalamak için Türkiye'ye gelen ancak sakatlığı nedeniyle imzadan vazgeçilen Meksikalı futbolcu Marco Fabian'ın yeni takımı belli oldu.Bundesliga'da Frankfurt takımında bu sezon istediği kadar şans bulamayan Fabian, MLS ekiplerinden Philadelphia Union'a imza attı.29 yaşındaki 10 numara, bu sezon Almanya'da sadece 127 dakika şans bulabilmişti.