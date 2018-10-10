Marco Fabian'dan Fenerbahçe sözleri

Fenerbahçe ile sözleşme imzalamak için İstanbul'a gelen ancak transferi son anda gerçekleşmeyen Marco Fabian, Meksika basınına açıklamalarda bulundu.
Bundesliga ekibi Eintracht Frankfurt'ta kalan Fabian, ''Fenerbahçe'de sağlık kontrollerinden geçtim, her şey harikaydı ama son dakikada sözleşmemi değiştirmek istediler. Bonusları kaldırmak istediler. Ben de bu şartlar altında kalamazdım. Ardından beni göndermek için sakatlık bahanesi ürettiler.'' diye konuştu.
''GİDEMEDİM AMA 3. DÜNYA KUPASI'NA KATILACAĞIM''
Kariyeri hakkında da konuşan Fabian, ''Fenerbahçe'ye gitmedim ama basamak basamak ilerlemeye devam edeceğim. Transfer olamasam da 3. Dünya Kupası'na katılacağıma inanıyorum. 2022'de Katar'da düzenlenecek Dünya Kupası'nda olacağım.'' dedi.
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Bundesliga ekibi Eintracht Frankfurt'ta kalan Fabian, ''Fenerbahçe'de sağlık kontrollerinden geçtim, her şey harikaydı ama son dakikada sözleşmemi değiştirmek istediler. Bonusları kaldırmak istediler. Ben de bu şartlar altında kalamazdım. Ardından beni göndermek için sakatlık bahanesi ürettiler.'' diye konuştu.
''GİDEMEDİM AMA 3. DÜNYA KUPASI'NA KATILACAĞIM''
Kariyeri hakkında da konuşan Fabian, ''Fenerbahçe'ye gitmedim ama basamak basamak ilerlemeye devam edeceğim. Transfer olamasam da 3. Dünya Kupası'na katılacağıma inanıyorum. 2022'de Katar'da düzenlenecek Dünya Kupası'nda olacağım.'' dedi.
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