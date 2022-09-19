Marco Asensio için Barcelona iddiası!

Real Madrid'de süre almakta zorlanan İspanyol oyuncu Marco Asensio için flaş bir iddia geldi.



Mundo Deportivo'da yer alan habere göre; Madrid ekibiyle sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Marco Asensio'nun Barcelona'nın radarında olduğu belirtildi.



Haberde Barcelona'nın oyuncunun yaşını, bulunduğu seviyeyi ve çok yönlü olmasını göz önünde bulundurarak, Asensio'yu sezon sonunda bedelsiz kadrosuna katabileceği kaydedildi.



İspanyol oyuncunun menajeri Jorge Mendes'in Katalan ekibiyle yakın ilişkilerinin olması bu transferin gerçekleşme ihtimalinin büyük olduğu yazıldı.



Asensio bu sezon Real Madrid ile tüm kulvarlarda sadece 4 maça çıktı.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ