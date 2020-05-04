Marcio: 'Galatasaray'ın Kadıköy'de 20 yıl beklememesi gerekiyordu'

"ABD'DEYİZ AMA EVDEN ÇIKMIYORUZ"

"HER SENE DERBİYİ TAKİP EDİYORUM, SONUNDA..."

"FATİH TERİM'E SAYGI DUYUYORUM"

"LUCESCU İLE SORUNLAR YAŞADIM"

"İSTANBUL'A GELECEKTİK AMA..."

Galatasaray 21 yıllık Kadıköy'deki galibiyet hasretine bu sezon son verirken 1999'da Fenerbahçe'yi deplasmanda yenen takım hiç unutulmadı... Derbinin kahramanı olan, yıllarca Kadıköy'de attığı golle hatırlandı. Karantina sürecini ABD'de geçiren Marcio, Sabah Gazetesi'nden Mehmet Özcan'a konuştu."Merhaba nasılsın? Teşekkürler iyiyim" şeklinde Türkçe kelimeleri unutmayan Galatasaray'ın Brezilyalı eski oyuncusu şu açıklamaları yaptı: Şu an çocuklarımın eğitimi için Amerika'dayım. Florida'da yaşıyoruz. New York gibi kötü görüntüler yok burada. Ama önlemimizi alıyoruz ve zorunda kalmadıkça evden dışarı çıkmıyoruz."Kariyerimin en özel günlerini Galatasaray'da geçirdim. 1 sezonda 4 kupa kazandık. Uluslararası başarılar elde ettik ve en iyi maçlarımı oynadım. Fatih Hoca sonrası, Lucescu döneminde ise süreklilik problemi yaşadım. Fatih Hoca'nın Koronavirüs'ü yenmesine çok sevindim. Onunla konuşmayı isterdim. Galatasaray'da bana çok yardımcı oldu. Saygı duyulması gereken bir isim.Aradaki rekabetin büyüklüğünden Fenerbahçe'ye attığım gol çok değerliydi ama Türkiye Kupası finalinde Antalyaspor'a attığım gol daha önemliydi. O gol finalde kırılma anı oldu, rahatladık ve bir gol daha bularak kupayı kazandık. Eşim ve çocuklarımla beraber İstanbul'daki Şampiyonlar Ligi finaline gelmeyi planlıyorduk ama salgın yüzünden bu hayilimizi erteledik."