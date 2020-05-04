Marcio: 'Galatasaray'ın Kadıköy'de 20 yıl beklememesi gerekiyordu'

Galatasaray 21 yıllık Kadıköy'deki galibiyet hasretine bu sezon son verirken 1999'da Fenerbahçe'yi deplasmanda yenen takım hiç unutulmadı... Derbinin kahramanı olan Marcio, yıllarca Kadıköy'de attığı golle hatırlandı. Karantina sürecini ABD'de geçiren Marcio, Sabah Gazetesi'nden Mehmet Özcan'a konuştu.
"ABD'DEYİZ AMA EVDEN ÇIKMIYORUZ"
"Merhaba nasılsın? Teşekkürler iyiyim" şeklinde Türkçe kelimeleri unutmayan Galatasaray'ın Brezilyalı eski oyuncusu şu açıklamaları yaptı: Şu an çocuklarımın eğitimi için Amerika'dayım. Florida'da yaşıyoruz. New York gibi kötü görüntüler yok burada. Ama önlemimizi alıyoruz ve zorunda kalmadıkça evden dışarı çıkmıyoruz.
"HER SENE DERBİYİ TAKİP EDİYORUM, SONUNDA..."
Deplasmandaki Fenerbahçe derbilerinden önce telefonum susmuyordu. Türkiye'den röportaj için arıyorlardı. Galatasaray gibi bir takımın 20 sene içinde bunu aşması gerekiyordu. Her sene derbinin sonucunu takip ediyordum ve üzülüyordum. Nihayet bu sezon kazandık, çok mutlu oldum. Türk insanı ve Galatasaray taraftarı hala kalbimde. Bunca yıl geçmesine rağmen sosyal medyadan bana ulaşıp çok güzel mesajlar atıyorlar.
"FATİH TERİM'E SAYGI DUYUYORUM"
"LUCESCU İLE SORUNLAR YAŞADIM"
"Kariyerimin en özel günlerini Galatasaray'da geçirdim. 1 sezonda 4 kupa kazandık. Uluslararası başarılar elde ettik ve en iyi maçlarımı oynadım. Fatih Hoca sonrası, Lucescu döneminde ise süreklilik problemi yaşadım. Fatih Hoca'nın Koronavirüs'ü yenmesine çok sevindim. Onunla konuşmayı isterdim. Galatasaray'da bana çok yardımcı oldu. Saygı duyulması gereken bir isim.
"İSTANBUL'A GELECEKTİK AMA..."
Aradaki rekabetin büyüklüğünden Fenerbahçe'ye attığım gol çok değerliydi ama Türkiye Kupası finalinde Antalyaspor'a attığım gol daha önemliydi. O gol finalde kırılma anı oldu, rahatladık ve bir gol daha bularak kupayı kazandık. Eşim ve çocuklarımla beraber İstanbul'daki Şampiyonlar Ligi finaline gelmeyi planlıyorduk ama salgın yüzünden bu hayilimizi erteledik."
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"ABD'DEYİZ AMA EVDEN ÇIKMIYORUZ"
"Merhaba nasılsın? Teşekkürler iyiyim" şeklinde Türkçe kelimeleri unutmayan Galatasaray'ın Brezilyalı eski oyuncusu şu açıklamaları yaptı: Şu an çocuklarımın eğitimi için Amerika'dayım. Florida'da yaşıyoruz. New York gibi kötü görüntüler yok burada. Ama önlemimizi alıyoruz ve zorunda kalmadıkça evden dışarı çıkmıyoruz.
"HER SENE DERBİYİ TAKİP EDİYORUM, SONUNDA..."
Deplasmandaki Fenerbahçe derbilerinden önce telefonum susmuyordu. Türkiye'den röportaj için arıyorlardı. Galatasaray gibi bir takımın 20 sene içinde bunu aşması gerekiyordu. Her sene derbinin sonucunu takip ediyordum ve üzülüyordum. Nihayet bu sezon kazandık, çok mutlu oldum. Türk insanı ve Galatasaray taraftarı hala kalbimde. Bunca yıl geçmesine rağmen sosyal medyadan bana ulaşıp çok güzel mesajlar atıyorlar.
"FATİH TERİM'E SAYGI DUYUYORUM"
"LUCESCU İLE SORUNLAR YAŞADIM"
"Kariyerimin en özel günlerini Galatasaray'da geçirdim. 1 sezonda 4 kupa kazandık. Uluslararası başarılar elde ettik ve en iyi maçlarımı oynadım. Fatih Hoca sonrası, Lucescu döneminde ise süreklilik problemi yaşadım. Fatih Hoca'nın Koronavirüs'ü yenmesine çok sevindim. Onunla konuşmayı isterdim. Galatasaray'da bana çok yardımcı oldu. Saygı duyulması gereken bir isim.
"İSTANBUL'A GELECEKTİK AMA..."
Aradaki rekabetin büyüklüğünden Fenerbahçe'ye attığım gol çok değerliydi ama Türkiye Kupası finalinde Antalyaspor'a attığım gol daha önemliydi. O gol finalde kırılma anı oldu, rahatladık ve bir gol daha bularak kupayı kazandık. Eşim ve çocuklarımla beraber İstanbul'daki Şampiyonlar Ligi finaline gelmeyi planlıyorduk ama salgın yüzünden bu hayilimizi erteledik."
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın