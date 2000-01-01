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Marcin Gortat, NBA'den resmi olarak emekli oldu

Marcin Gortat resmi olarak NBA'den emekli olduğunu açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Marcin Gortat resmi olarak NBA'den emekli olduğunu açıkladı.

Gortat, 12 yıl oynadığı NBA'de Orlando Magic, Phoenix Suns, Washington Wizards ve LA Clippers formaları giymişti.

Gortat'ın açıklaması şu şekilde oldu:

"Kariyerimi bitirme zamanı geldi. Bu yıl geçtiğinde sanırım karar anım geldi. Başlangıçta söylediğim gibi, hayatın bana ne getireceğini görmek için kendime bir yıl izin vermiştim. Ve bu karara vardım: emekli oluyorum ve profesyonel oyun kariyerimi bitiriyorum."

Gortat 2005 NBA Draftı'nda Suns tarafından 57. sırada draft edilmiş ve draft gecesi Orlando Magic'e takas edilmişti.

Gortat, NBA kariyerini ortalama 9.9 sayı, 7.9 ribaund ve 1.1 asist rakamları ile tamamladı.


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