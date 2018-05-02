  •  
    Sezon sonu bedavaya 22'lik gol+asist makinesi
  •  
    Galatasaray şampiyon olursa flaş Tudor kararı
  •  
    Dünyanın en pahalı 11'i açıklandı! Şaşırtan isim!
  •  
    F.Bahçe'den MANU'nun yıldızına "RESMİ" teklif!..
  •  
    Garry'e 4 talip birden! "Sezon sonu görüşelim"

Marcelo'dan maç sonu itiraf; "Evet, penaltı"

Real Madrid'in Brezilyalı futbolcusu Marcelo, Bayern Münih maçında yaşanan tartışmalı pozisyonda topun eline çarptığını ve penaltı olduğunu itiraf etti.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Marcelo'dan maç sonu itiraf; 'Evet, penaltı'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
02 Mayıs 2018 01:38
Real Madrid-Bayern Münih maçının 45. dakikasında tartışmalı pozisyonun kahramanı Marcelo, maç sonunda açıklamalar yaptı.

Cüneyt Çakır'ın devam kararı verdiği ve Bayern Münihli futbolcuların uzun süre itiraz ettiği pozisyon için Marcelo'dan itiraf geldi.

Maçın ardından konuşan Brezilyalı yıldı, "Topun elime çarpmadığını söylersem yalancı olurum. Penaltı olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

İlk maçı 2-1 kazanan Real Madrid, Bayern Münih ile 2-2 berabere kalarak Şampiyonlar Ligi'nde finale yükseldi.



Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için