Marcelo'dan gazetecilere sert tepki: ''Kıskanıyorlar''

Real Madrid'in Brezilyalı yıldızı Marcelo, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2-1 kazandıkları Viktoria Plzen maçının ardından ilginç bir tepki gösterdi.
Marcelo, maçın ardından kısa bir değerlendirme yaparken gazetecileri eleştirdi.
Yıldız oyuncu kriz haberleriyle ilgili ''Kazanamadığımız zaman gazeteciler bir krizden bahsediyor. Bu çok canımı sıkıyor. Futbol oynayamadıkları için bizi kıskanıyorlar'' ifadelerini kullandı.
Karşılaşmada bir sakatlık yaşayan Marcelo, bununla da ilgili ''Bir darbe aldım ama şu an iyi hissediyorum. Hakemlerin bunları görmesi lazım'' dedi.
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Marcelo, maçın ardından kısa bir değerlendirme yaparken gazetecileri eleştirdi.
Yıldız oyuncu kriz haberleriyle ilgili ''Kazanamadığımız zaman gazeteciler bir krizden bahsediyor. Bu çok canımı sıkıyor. Futbol oynayamadıkları için bizi kıskanıyorlar'' ifadelerini kullandı.
Karşılaşmada bir sakatlık yaşayan Marcelo, bununla da ilgili ''Bir darbe aldım ama şu an iyi hissediyorum. Hakemlerin bunları görmesi lazım'' dedi.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın