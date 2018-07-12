Marcelo'dan Cristano Ronaldo'ya duygusal veda!

İşte Marcelo'nun, Ronaldo'nun vedasına dair duygusal mesajı;

A Ligi ekiplerindentransferi şüphesiz ki yaz transfer sezonun en flaş olayı oldu. 100 milyon euroluk bedelle Torino temsilcisine katılan Portekizli yıldız, yeni kulübüyle 4 senelik sözleşme imzaladı ve yıllık 30 milyon euro kazanacak.Ronaldo'nun olay yaratan transferi bir çok futbol insanı tarafından çeşitli tepkiler aldı. Gerçekleşen transfer sonrasında açıklama yapanlardan biri de Cristiano Ronaldo'nun Real Madrid'den takım arkadaşı ve yakın dostu olan Brezilyalıoldu.Sosyal medya hesabından paylaştığı gönderide Marcelo, Ronaldo'ya veda mektubu niteliğinde bir yazı yazdı.