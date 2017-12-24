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Marcelo: "Zidane'ı ölümüne savunacağım"

Barcelona'ya 3-0 mağlup olan Real Madrid'de Brezilyalı sol bek Marcelo, Benzema tercihi sebebiyle eleştirilen Zinedine Zidane'ı savundu.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Marcelo: 'Zidane'ı ölümüne savunacağım'
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24 Aralık 2017 02:35
Real Madrid'in Brezilyalı yıldızı Marcelo, Barcelona'ya 3-0 mağlup oldukları karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

İşte Marcelo'nun açıklamaları;

"İki devre birbirinden çok farklıydı. Ancak hiçbir zaman kapanmadık. Barcelona harika bir takım ve eksik kaldığınızda kolay olmuyor. Lige devam etmeliyiz, edeceğiz. Asla teslim olmayacağız"

BARCELONA'YA KARŞI OYNAMAK...

Barcelona'ya karşı oynamak çok yorucu oluyor. Asla koşmayı bırakmamanız gerekiyor ve zihinsel olarak da yoruluyorsunuz. Bir oyuncu kaybettik ve sonrasında bizi öldürdüler. Her şeyi denedik ama Barcelona'dan bahsediyoruz. Onlarla oynamak hiç kolay değil"

ÖLÜMÜNE SAVUNACAĞIM

"Bernabeu futbol oynamak için çok zor bir yer. Sürekli baskı oluyor. Zidane'ın yüzde 100 arkasındayım. Onu ölümüne savunacağım. Bundan kimsein şüphesi olmasın. İnsanlar bu sene 5 kupa kazandığımızı unutuyor. O mükemmel bir teknik adam"



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