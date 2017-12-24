Marcelo: 'Zidane'ı ölümüne savunacağım'

Brezilyalı yıldızı3-0 mağlup oldukları karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu."İki devre birbirinden çok farklıydı. Ancak hiçbir zaman kapanmadık. Barcelona harika bir takım ve eksik kaldığınızda kolay olmuyor. Lige devam etmeliyiz, edeceğiz. Asla teslim olmayacağız"Barcelona'ya karşı oynamak çok yorucu oluyor. Asla koşmayı bırakmamanız gerekiyor ve zihinsel olarak da yoruluyorsunuz. Bir oyuncu kaybettik ve sonrasında bizi öldürdüler. Her şeyi denedik ama Barcelona'dan bahsediyoruz. Onlarla oynamak hiç kolay değil""Bernabeu futbol oynamak için çok zor bir yer. Sürekli baskı oluyor. Zidane'ın yüzde 100 arkasındayım. Onu ölümüne savunacağım. Bundan kimsein şüphesi olmasın. İnsanlar bu sene 5 kupa kazandığımızı unutuyor. O mükemmel bir teknik adam"