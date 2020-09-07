Marcelo Saracchi'nin kader sezonu

Geçtiğimiz yılın devre arasında Leipzig'den 1.5 yıllığına kiralanan Marcelo Saracchi'nin Galatasaray'daki kaderi bu sezon belirlenecek

Marcelo Saracchi'nin kader sezonu
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07 Eylül 2020 10:56
Marcelo Saracchi'nin Galatasaray'daki kaderi bu sezon belli olacak, özellikle de ligin ilk yarısında. Geçtiğimiz yılın devre arasında Leipzig'den 1.5 yıllığına kiralanan başarılı sol bek, iyi bir performans göstermesi halinde kariyerine Sarı-Kırmızılı takımda devam edebilir.

Hazırlık maçlarında beğeni toplayan 22 yaşındaki Uruguaylı'nın beklentileri karşılaşması halinde alman kulübüyle bonservis pazarlıkları başlayacak.



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