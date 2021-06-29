Marcelo Saracchi, İspanya yolunda!

1.5 sezonu Galatasaray'da geçiren Marcelo Saracchi'ye Real Sociedad talip oldu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Marcelo Saracchi, İspanya yolunda!
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29 Haziran 2021 12:59
Geçtiğimiz 1.5 sezonu Galatasaray'da kiralık olarak geçiren Uruguaylı sol bek Marcelo Saracchi'nin son talibi Real Sociedad oldu.

Marca'da yer alan habere göre; Aihen Munoz'un performansından mutlu olmayan ve Nacho Monreal ile rekabet edebilecek bir sol bek arayan Sociedad, 23 yaşındaki Saracchi için RB Leipzig ile görüşmelere başladı. İspanyol kulübünün, Saracchi'yi bonservisiyle birlikte istediği ve pazarlıkların devam ettiği kaydedildi.

Saracchi'ye İspanya'dan Espanyol'un da talip olduğu ancak Real Sociedad'ın daha ciddi ve daha istekli olduğu vurgulandı.

RB Leipzig'in 2017 yazında 12 milyon euro bonservisle transfer ettiği Marcelo Saracchi, geçen sezon Galatasaray formasıyla 29 resmi maçta 2 asist yaptı.


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