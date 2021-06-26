Marcelo Saracchi Espanyol'a transfer olmak üzere

Galatasaray'daki kiralık kontratı sona eren Marcelo Saracchi'nin 3 aydan fazla süredir görüştüğü Espanyol ile anlaştığı belirtiliyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Marcelo Saracchi Espanyol'a transfer olmak üzere
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26 Haziran 2021 01:06
Galatasaray'da 1,5 sezon kiralık oynayan ve yeniden takımı Red Bull Leipzig'e dönen Marcelo Saracchi'nin Espanyol ile anlaştığı belirtiliyor.

İspanyol basınında çıkan haberlere göre Leipzig'de formasını Angelino'ya kaptıran Saracchi'nin yeniden kiralanacağı ve oyuncunun Espanyol ile her konuda anlaştığı belirtiliyor. Bu sezon yeniden La Liga'ya yükselen Espanyol'un ilk transferi olması beklenen Saracchi'nin İspanyol ekibiyle en az 3 aydır görüştüğü SPORT gazetesi tarafından yazıldı.

Uruguaylı sol beke İspanya'dan Real Sociedad ve 2 İtalyan ekibinin daha talip olduğu bilgisi ise aynı gazetede yer aldı.

Marcelo Saracchi Galatasaray'da bu sezon 29 maçta forma giydi ve 2 asistle sezonu tamamladı.


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