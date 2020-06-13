'Marcelo' Rıdvan Beşiktaş'ta tam not aldı

Beşiktaş'ın Antalyaspor ile oynadığı karşılaşmaya ilk 11'de başlayan 19 yaşındaki Rıdvan Yılmaz ortaya koyduğu performansla tam not aldı.



Bu sezon ikinci kez Süper Lig maçına ilk 11'de başlayan Rıdvan Yılmaz, sahada kaldığı 78 dakika içerisinde %80 ikili mücadele kazanma yüzdesi ile oynadı.



%86 pas isabetini, 2 top kapma ve hücum etkinliğini ile süsleyen 19 yaşındaki Rıdvan Yılmaz, karşılaşmanın 78. dakikasında yerini Caner Erkin'e bıraktı.



Rıdvan Yılmaz, 2016 yılında Beşiktaş Altyapısında oynarken verdiği bir röportajında idolünün Real Madrid forması giyen Marcelo olduğunu dile getirmişti. O dönemde yaptığı röportaj bugün yeniden gündeme gelen Rıdvan, o röportajın şu ifadeleri kullanmıştı; "Beşiktaş'tan Avrupa'ya gidersem Arsenal'a gitmek isterim. Şampiyonlar Ligi'nde oynamayı çok istiyorum"



