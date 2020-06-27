'Marcelo Rıdvan' Beşiktaş'ta büyülüyor!

İDOLÜ MARCELO

Yaş 19, Rıdvan Yılmaz🦅



✨En çok ikili mücadele kazanan

✨En çok top kapan

✨En çok top uzaklaştıran

✨%98 Pas İsabeti

✨Asist: 1

✨Topla buluşma: 85

✨İkili mücadele: 5/7

✨Pas arası: 1

✨Top çalma: 4

✨Anahtar pas: 1

✨Uzun top: 3/3 pic.twitter.com/DPZwJ5mRc0



— Sporx (@sporx) June 26, 2020

Beşiktaş'ın Konyaspor'u 3-0 yendiği maça 19 yaşındaki Rıdvan Yılmaz'ın performansı damga vurdu. Beşiktaş'ın Göztepe, Antalyaspor, Denizlispor ve Konyaspor maçlarında ilk 11'de başlayan Rıdvan Yılmaz, hem Sergen Yalçın hem siyah-beyazlı taraftarlar hem de spor otoritelerinden tam not aldı.En Çok İkili Mücadele Kazanan OyuncuEn Çok Top Kapan OyuncuEn Çok Top Uzaklaştıran Oyuncu%98 Pas İsabetiAsist: 1Topla buluşma: 85Pas %: 98İkili mücadele: 5/7Pas arası: 1Top çalma: 4Anahtar pas: 1Uzun top: 3/3Çok mutluyum! Biz gençler için maçları kazanarak tecrübe edinmek çok önemli. Eksiklerimi biliyorum ve bunları kapatmak için hocalarımın da tavsiyeleri doğrultusunda çalışarak devam ediyorum. Asist yaptım, Burak abi de onu boşa çevirmedi sağ olsun. Güçlenmeye devam edeceğimRıdvan Yılmaz savunmada iki kritik müdahalede bulundu. Denizlispor ve Antalyaspor maçlarında da kritik hamleleri vardı. Rıdvan Yılmaz olgunlaşacak, gelişecek. İlk görüntüleri harika.Rıdvan'a bugün baktım çabuk ve seri. Genç oyuncuların her seferinde çabalaması önemli. Çok koşuyor Rıdvan, bakıyorum çalım yeyip tekrar önüne çıkıyor ama mesela ofsaytı bozuyor. İşte maç oynadıkça onları da yapmayacak. Maç tecrübesi edindikçe enerjisini daha pratik kullanmayı öğrenecek. Futbolda öğrenmenin yaşı yok"Rıdvan Yılmaz, 2016 yılında Beşiktaş Altyapısında oynarken verdiği bir röportajında idolünün Real Madrid forması giyen Marcelo olduğunu dile getirmişti. O dönemde yaptığı röportaj bugün yeniden gündeme gelen Rıdvan, o röportajın şu ifadeleri kullanmıştı; "Beşiktaş'tan Avrupa'ya gidersem Arsenal'a gitmek isterim. Şampiyonlar Ligi'nde oynamayı çok istiyorum"