Marcelo: ''Ölümüne Lopetegui'nin yanındayız''

Son olarak Levante'ye 2-1 yenilen Real Madrid'in teknik direktör'nin görevine son vermesi gündemde. 2-1 biten maçta takımının tek golünü atanise teknik direktörlerinin yanında olduklarını belirtti.Julen Lopetegui hakkında konuşan Marcelo, ''Ölümüne Lopetegui ile birlikteyiz. Ne yapmamız gerektiğini bize çok açık bir şekilde anlatıyor. Bizimle arası çok iyi. Gönderilmesi haksızlık olur. Aynı hatayı Benitez'de de yaptık.'' sözlerini kullandı.5 maçtır kazanamadıklarını söyleyen Brezilyalı yıldız, ''İyi işler yapıyoruz ancak top kalenin içine girmek istemiyor. 33 şut attık, biri bile girmedi. Kafamızı dik tutup sonraki maçlara bakmalıyız.'' diye konuştu.