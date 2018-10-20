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Marcelo: ''Ölümüne Lopetegui'nin yanındayız''

Real Madrid'in Brezilyalı sol beki Marcelo, kovulması gündemde olan teknik direktör Julen Lopetegui'nin yanında olduklarını söyledi.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Marcelo: ''Ölümüne Lopetegui'nin yanındayız''
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20 Ekim 2018 17:36
Son olarak Levante'ye 2-1 yenilen Real Madrid'in teknik direktör Julen Lopetegui'nin görevine son vermesi gündemde. 2-1 biten maçta takımının tek golünü atan Marcelo ise teknik direktörlerinin yanında olduklarını belirtti.

Julen Lopetegui hakkında konuşan Marcelo, ''Ölümüne Lopetegui ile birlikteyiz. Ne yapmamız gerektiğini bize çok açık bir şekilde anlatıyor. Bizimle arası çok iyi. Gönderilmesi haksızlık olur. Aynı hatayı Benitez'de de yaptık.'' sözlerini kullandı.

''TOP İÇERİ GİRMEK İSTEMİYOR''

5 maçtır kazanamadıklarını söyleyen Brezilyalı yıldız, ''İyi işler yapıyoruz ancak top kalenin içine girmek istemiyor. 33 şut attık, biri bile girmedi. Kafamızı dik tutup sonraki maçlara bakmalıyız.'' diye konuştu.



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