Marcelo, iki katı fiyatına İngiltere yolcusu

West Ham teknik direktörü Pellegrini'nin yeni gözdesi eski Beşiktaş futbolcusu Marcelo Guedes oldu...Almanya Bundesliga ekiplerinden Hannover'in ligden düşmesinin ardından Beşiktaş'a gelen ve Beşiktaş'ta 2016-2017 sezonunda sergilediği başarılı performans sonrası 7 milyon euroya Lyon'a giden Marcelo Guedes, şimdi de İngiltere Premier Lig ekiplerinden West Ham United'ın gündemine girdi.Beşiktaş ve ardından Lyon takımlarında oynadığı futbolla son dönemde büyük bir çıkış yakalayan 31 yaşındaki Brezilyalı stopere West Ham United'ın 15 milyon Euro'luk bir teklif sunduğu iddia edildi. Ada basının iddiasına göre, Lyon tarafında bu teklif olumlu karşılandı ve 31 yaşındaki stoperin önümüzdeki günlerde yeni kulübüne imza atması bekleniyor.Lyon'da 35 lig, 10 Avrupa Ligi ve 4 tane de Fransa Kupası maçına çıkan Marcelo, geçen sezon toplamada 49 maça çıktı. 31 yaşındaki stoper bu 49 maçta 5 gol atma başarısı gösterdi.