Fransa Ligi takımlarından Lyon ile sözleşmesi sona erecek Marcelo Guedes, geleceğiyle ilgili açıklama yaptı.



Beşiktaş taraftarının gönlünde özel bir yeri olan Marcelo Guedes ve eşi, sık sık Beşiktaş paylaşımları yaparak, İstanbul'a gelerek siyah-beyazlı camiayla bağlantısını kesmedi. Zaman zaman Beşiktaş'a döneceği gündeme düşen Marcelo Guedes, geleceği hakkında konuştu.



33 yaşındaki Brezilyalı futbolcu "Sözleşme uzatmak için görüşmeler olumlu şekilde ilerliyor. Ancak ben işimi en iyi şekilde yapmak zorundayım. Sezon sonuna kadar buradayım, her şeye rağmen işimi mükemmel olarak yapmak istiyorum. Sözleşme uzatırım ya da uzatmam, bunu zaman gösterecek ama işimi iyi şekilde yapacağım bir gerçek" dedi.



2017 yılının Temmuz ayında 7 milyon euro karşılığında Beşiktaş'tan Lyon'a transfer olan Marcelo Geuedes, bu sezon 25 resmi maçta görev yaptı ve 2 gol attı.



