Marcelo Guedes'ten transfer açıklaması

Lyon forması giyen Beşiktaş'ın eski isimlerinden Marcelo Guedes, geleceği hakkında konuştu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Instagram
Abone Ol
Marcelo Guedes'ten transfer açıklaması
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
01 Mart 2021 16:58
Fransa Ligi takımlarından Lyon ile sözleşmesi sona erecek Marcelo Guedes, geleceğiyle ilgili açıklama yaptı.

Beşiktaş taraftarının gönlünde özel bir yeri olan Marcelo Guedes ve eşi, sık sık Beşiktaş paylaşımları yaparak, İstanbul'a gelerek siyah-beyazlı camiayla bağlantısını kesmedi. Zaman zaman Beşiktaş'a döneceği gündeme düşen Marcelo Guedes, geleceği hakkında konuştu.

33 yaşındaki Brezilyalı futbolcu "Sözleşme uzatmak için görüşmeler olumlu şekilde ilerliyor. Ancak ben işimi en iyi şekilde yapmak zorundayım. Sezon sonuna kadar buradayım, her şeye rağmen işimi mükemmel olarak yapmak istiyorum. Sözleşme uzatırım ya da uzatmam, bunu zaman gösterecek ama işimi iyi şekilde yapacağım bir gerçek" dedi.

2017 yılının Temmuz ayında 7 milyon euro karşılığında Beşiktaş'tan Lyon'a transfer olan Marcelo Geuedes, bu sezon 25 resmi maçta görev yaptı ve 2 gol attı.



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için