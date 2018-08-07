Marcelo Guedes, Lyon'da kalıyor!

Fransa Ligi takımlarından Olimpik Lyon, Beşiktaş'ın eski futbolcusu Marcelo Guedes'i takımda tutuyor.
Premier Lig ekibi West Ham'dan 20 milyon euro teklif alan Lyon, bu teklife rağmen Brezilyalı stoperi satmama kararı aldı.
Fransız gazetesi L'Equipe, Lyon'un Marcelo ile sözleşme uzatma konusunda anlaştığını belirtirken imzaların kısa süre içinde atılacağı kaydedildi.
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Premier Lig ekibi West Ham'dan 20 milyon euro teklif alan Lyon, bu teklife rağmen Brezilyalı stoperi satmama kararı aldı.
Fransız gazetesi L'Equipe, Lyon'un Marcelo ile sözleşme uzatma konusunda anlaştığını belirtirken imzaların kısa süre içinde atılacağı kaydedildi.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın