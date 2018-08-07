  •  
    İdmanlarına çıkmayıp, transfer isteyen 10 isim
  •  
    Barça'da fırsat transferi Gönderilecek 5 yıldız!..
  •  
    Galatasaray'da çok acil zirve! "Hemen imzala.."
  •  
    Fatih Terim, Sarri'den transfer izni isteyecek!
  •  
    Ve 2,8 milyon euroluk teklif! G.Saray değil...

Marcelo Guedes, Lyon'da kalıyor!

Olimpik Lyon, West Ham'dan ciddi bir teklif almalarına rağmen Beşiktaş'ın eski futbolcusu Marcelo Guedes'in sözleşmesini uzatmak için Brezilyalı futbolcu ile anlaştı.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Marcelo Guedes, Lyon'da kalıyor!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
07 Ağustos 2018 18:40
Fransa Ligi takımlarından Olimpik Lyon, Beşiktaş'ın eski futbolcusu Marcelo Guedes'i takımda tutuyor.

Premier Lig ekibi West Ham'dan 20 milyon euro teklif alan Lyon, bu teklife rağmen Brezilyalı stoperi satmama kararı aldı.

Fransız gazetesi L'Equipe, Lyon'un Marcelo ile sözleşme uzatma konusunda anlaştığını belirtirken imzaların kısa süre içinde atılacağı kaydedildi.

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için