Marcelo Guedes, Beşiktaşlıları heyecanlandırdı

Beşiktaş'ın eski stoperi Marcelo Guedes, sosyal medya hesabından yeni bir Beşiktaş paylaşımına imza attı.

Haber; Akşam, Fotoğraf; AA
Marcelo Guedes, Beşiktaşlıları heyecanlandırdı
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17 Mayıs 2020 10:58
Kariyerini Lyon'da sürdüren Beşiktaş'ın eski stoperi Marcelo Guedes, sosyal medya hesabından yeni bir Beşiktaş paylaşımına imza attı.

Brezilyalı futbolcu, şampiyonluk yaşadığı 2015-2016 sezonunun 33. haftasında Osmanlıspor'a Vodafone Park'ta attığı 2 golün videosunu paylaşırken, siyah-beyazlı taraftarları heyecanlandırdı.

Videosu binlerce beğeni alan Marcelo, o tarihte şampiyonluğa yaptığı katkı için mutlu olduğunu aktardı.

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