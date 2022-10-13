Marcelo Gallardo, River Plate'ten ayrılıyor

River Plate'te 8 yıldır görev yapan Marcelo Gallardo, Aralık ayında sözleşmesinin bitmesinin ardından kulüpten ayrılacağını açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
Abone Ol
Marcelo Gallardo, River Plate'ten ayrılıyor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
13 Ekim 2022 19:22
Arjantin ekiplerinden River Plate'te Marcelo Gallarda dönemi sona eriyor.

2014'ten bu yana River Plate'te görev yapan Arjantinli teknik adam, Aralık ayında sözleşmesinin sona ermesinin ardından kulüpten ayrılacağını açıkladı.

Gallardo, River Plate ile toplam 9 kupa sevinci yaşadı.

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ