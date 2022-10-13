Marcelo Gallardo, River Plate'ten ayrılıyor

Arjantin ekiplerinden River Plate'te Marcelo Gallarda dönemi sona eriyor.
2014'ten bu yana River Plate'te görev yapan Arjantinli teknik adam, Aralık ayında sözleşmesinin sona ermesinin ardından kulüpten ayrılacağını açıkladı.
Gallardo, River Plate ile toplam 9 kupa sevinci yaşadı.
2014'ten bu yana River Plate'te görev yapan Arjantinli teknik adam, Aralık ayında sözleşmesinin sona ermesinin ardından kulüpten ayrılacağını açıkladı.
Gallardo, River Plate ile toplam 9 kupa sevinci yaşadı.
💔Marcelo Gallardo, River Plate'ten ayrıldı.
2x🏆 Libertadores
1x🏆 Südamericana
3x🏆 Recopa Südamericana
3x🏆 Arjantin Kupası pic.twitter.com/FNAmtLE2rE
— Sporx (@sporx) October 13, 2022
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