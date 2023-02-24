Marcelo, Fluminense'ye geri döndü

34 yaşındaki Brezilyalı sol bek Marcelo, ülkesi takımlarından Fluminense'ye transfer oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; EPA
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Marcelo, Fluminense'ye geri döndü
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24 Şubat 2023 21:34
Yunanistan'ın Olympiakos takımından ayrılan Brezilyalı futbolcu Marcelo, eski takımı Fluminense'ye transfer oldu.

Brezilya ekibinden yapılan açıklamada, 34 yaşındaki sol bekle Aralık 2024'e kadar sözleşme imzalandığı kaydedildi.

İspanya temsilcisi Real Madrid'de 15 sene forma giydikten sonra Eylül 2022'de Olympiakos'a transfer olan Marcelo, 10 maça çıktı ve 3 gol attı.

Deneyimli futbolcunun Amerikan 1. Futbol Ligi (MLS) takımlarından da teklif aldığı ancak tercihini kariyerine başladığı Fluminense'den yana kullandığı basına yansıdı.



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