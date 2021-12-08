Marcelo eski kulübü Fluminense'ye dönüyor!

Real Madrid'in sol bek oyuncusu Marcelo'nun, yetiştiği kulüp Fluminense'ye geri dönebileceği iddia edildi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Marcelo eski kulübü Fluminense'ye dönüyor!
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08 Aralık 2021 17:10
İspanya La Liga devi Real Madrid'in Brezilyalı sol bek oyuncusu Marcelo'nun, gelecek yıl Fluminense'ye dönebileceği öne sürüldü.

İngiliz basınına göre Madrid ekibi, önümüzdeki yılın Haziran ayında sözleşmesi sona erecek olan 33 yaşındaki oyuncu ile yeni bir sözleşme yapmayı düşünmediği aktarıldı.

Bazı kulüplerin tecrübeli sol beke ilgi duyduğu belirtilirken Marcelo'nun şu anda yetiştiği kulüp olan Fluminense ile görüştüğü ifade edildi.

Brezilyalı, Real Madrid'deki parlak kariyeri boyunca 5 La Liga şampiyonluğu, 2 İspanya Kupası ve 4 de Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşayan oyuncu, İspanyol ekiple tüm kulvarlarda toplamda 533 maça çıktı.

Bu sezon Real Madrid ile sadece beş maçta forma giyen Brezilyalı, gol ve asist katkısında bulunamadı.


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