Bir dönem Beşiktaş'ta da forma giyen Marcelo Guedes hakkında, Fransız basını ilginç bir iddiada bulundu.



L'Equipe, tecrübeli oyuncunun Lyon'da kadro dışı kalma sebebinin kötü performans değil soyunma odasında gaz çıkarma ve bununla eğlenme olduğunu yazdı. Sezon başında Angers'e 3-0 yenildikleri maçın ardından arka arkaya gaz çıkardığı ve dakikalarca güldüğü belirtildi. Lyon Sportif Direktörü Juninho da bu gelişmeyi öğrenince Marcelo'yu kadro dışı bırakma kararı aldı.



Devre arasında Bordeaux ile sözleşme imzalayan Marcelo'nun soyunma odasında sık sık gaz çıkardığı bu yüzden teknik direktör Peter Bosz ile sorun yaşadığı iddia edildi.



Kadro dışı kaldığı dönemde soyunma odasındaki uygunsuz hareketleri nedeniyle takımdan uzaklaştırıldığı açıklanan Brezilyalı savunmacı konuya ilişkin "Bu haberler doğru değil." demişti.



MARCELO'DAN YALANLAMA



Marcelo ise, bu haberi sosyal medya hesabından yalanladı. Brezilyalı savunma oyuncusu, "Günümüzde gazetecilik bir şaka gibi" ifadelerini yazdı



1.91'lik stoperin adı sezon başında Beşiktaş ile de anılmıştı.



