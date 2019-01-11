Marcelo Bielsa'dan 'ajan' olayı için açıklama

'nın rakipleri Derby'nin antrenmanına gizlice takip etmesi için teknik heyetten bir ismi görevlendirdiği ortaya çıktı.Championship'te zirve mücadelesi veren Leeds United'ın teknik direktörü Bielsa, yaptıklarının yasa dışı bir şey olmadığını söylerken, sorumluluğun da kendisine ait olduğunu dile getirdi.İngiliz basınında ortaya çıkan olayı ardından kısa bir açıklama yapan Marcelo Bielsa, sorumluluğu alırkenifadelerini kullandı.Olay bir polis memurunun, Leeds United çalışanını çitlerden Derby antrenmanını takip ederken yakalaması üzerine ortaya çıktı.