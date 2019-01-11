Marcelo Bielsa'dan 'ajan' olayı için açıklama

Leeds United Menajeri Marcelo Bielsa'nın rakipleri Derby'nin antrenmanına gizlice takip etmesi için teknik heyetten bir ismi görevlendirdiği ortaya çıktı.
Championship'te zirve mücadelesi veren Leeds United'ın teknik direktörü Bielsa, yaptıklarının yasa dışı bir şey olmadığını söylerken, sorumluluğun da kendisine ait olduğunu dile getirdi.
İngiliz basınında ortaya çıkan olayı ardından kısa bir açıklama yapan Marcelo Bielsa, sorumluluğu alırken ''Yaptığımız yasa dışı bir şey değil. Arjantin'deyken Dünya Kupası elemelerinde de bunu yapıyordum. Buradaki tüm sorumluluk bana ait. Lampard ile konuştum ve bana adil oyuna saygı duymadığımı söyledi. Saygı duyuyorum ama benim farklı bir bakış açım var. Yine de önemli olan rakibimizin bu konuya bakış açısı. Bu konuda kimseden izin almadım. Bu nedenle sorumluluğu alıyorum'' ifadelerini kullandı.
Olay bir polis memurunun, Leeds United çalışanını çitlerden Derby antrenmanını takip ederken yakalaması üzerine ortaya çıktı.
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Championship'te zirve mücadelesi veren Leeds United'ın teknik direktörü Bielsa, yaptıklarının yasa dışı bir şey olmadığını söylerken, sorumluluğun da kendisine ait olduğunu dile getirdi.
İngiliz basınında ortaya çıkan olayı ardından kısa bir açıklama yapan Marcelo Bielsa, sorumluluğu alırken ''Yaptığımız yasa dışı bir şey değil. Arjantin'deyken Dünya Kupası elemelerinde de bunu yapıyordum. Buradaki tüm sorumluluk bana ait. Lampard ile konuştum ve bana adil oyuna saygı duymadığımı söyledi. Saygı duyuyorum ama benim farklı bir bakış açım var. Yine de önemli olan rakibimizin bu konuya bakış açısı. Bu konuda kimseden izin almadım. Bu nedenle sorumluluğu alıyorum'' ifadelerini kullandı.
Olay bir polis memurunun, Leeds United çalışanını çitlerden Derby antrenmanını takip ederken yakalaması üzerine ortaya çıktı.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın